İsrail zulmü altında 9. cuma! Mescidi Aksa’da insanlık dışı muamele!

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’deki katliamı sürerken her hafta zulmün sürdüğü Mescid-i Aksa’da soykırımın gölgesinde 9. cuma namazı kılındı. Sözde İsrail askerleri namaza gelen Müslümanları hedef aldı ve gaz bombası ve TOMA ile müdahale etti. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Kudüs'te her cuma aynı zulüm. Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gidenler içeri alınmıyor. İsrail güçleri Mescid-i Aksa çevresinde etten duvar örüyor. İsrail askerleri Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlıyor.

.Cuma namazına giden Filistinlilere gazla müdahale ediliyor. Cuma namazına katılmak isteyenler gözaltına alınıyor. Kimyasal sıvı dolan TOMA ile ellerinde sadece seccade olan Müslümanlar hedef alınıyor. Gaz ve ses bombaları ateşleniyor. Zaman zaman plastik mermiler de kullanılıyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

.Saat 13.40 itibarıyla yaşananlar: 9. cumada Müslümanların olduğu mahalle yine hedef alındı. Burada gün sakin başlamıştı ancak sözde İsrail askerleri mahalleye girdi ve ortalık karıştı. Binaların balkonlarına bakıyorlar insanların kendi evlerinde bile özgür olmasına izin vermiyorlar. Burada Mecsid-i Aksa'ya yakın olan Abidin Cami yer alıyor. Ellerinde yine gaz kapsülleri ile o camiye doğru ilerlediler. Burada hiçbir durum ortada yoktu ancak İsrail askerleri Müslüman mahallesine girdi ve ortalığı karıştırdı..

Camiye yakın olan yerden yoğun bir duman çıkıyor. Yol üzerinde Mescid-i Aksa'ya alınmayan Müslümanlar namaz kılıyordu. Namaz bittikten sonra İsrail askerleri oraya adeta operasyon düzenledi. Çok sayıda polis aracı geldi. TOMA insanları kimyasal sıvı sıkarak nefessiz bırakmak için beklemede. İsrail askerleri elleri tetikte bekleyişini sürdürüyor. İsrail askerleri mahalle arasına girmeye çalışıyor. Müslümanların olduğu noktaya doğru sürekli olarak gaz bombası attılar.

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.Bizler olayların yaşandığı noktaya doğru gidemiyoruz çünkü yolu kapattılar ve gitmeye izin vermiyorlar. Burada içeri giremeyen Müslüman gençler vardı onlar namazlarını kıldı. Sakin başladı ama İsrail askeri daha sert müdahalede bulundu. Gençlerin olduğu yere çok sayıda gaz bombası attılar. İsrail askerleri burayı abluka altına almış durumda. Araçların bölgeye girişine izin verilmiyor. Burada bu zulüm yaşanırken Gazze'de de katliam devam ediyor. İsrail askerleri cama biri çıksa bile hemen oraya bakıyor ve kontrol ediyor. Burada işte bu kadar korkak ve tedirgin bir yapı var.

.Burada bazen İsrail askerleri akşam saatlerinde binalara girerek operasyon yapıyor ve keyfi gözaltılar yapıyor. Fotoğraf ve video çekilmesini istemiyorlar. Her şeyden tedirgin oluyorlar. İHA'lar ile havadan sürekli olarak gözetmeler yapıyorlar. Abidin Camii'nin olduğu yerden yoğun şekilde dumanlar yükseldi. TOMA yine mahalle içinde kimyasal sıvıyı sıkarak bölgeden çıkıyor ve insanları nefessiz bırakıyor..

11.35 itibarıyla yaşananlar: Şu anda Mescid-i Aksa'nın girişi olan Arslanlı Kapı'nın önündeyiz. Savaşın 63. günü yaşanıyor. Savaş başladığından beri 9. cuma yaşanıyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa oldukça sıkıntılı günler geçiriyordu. Savaşın başlamasıyla birlikte süreç daha sertleşti. Cuma günü olmadığı zaman burada kimse olmuyor. Diğer günlerde bu kapı boş oluyor ve içeride güvenlik önlemleri alıyorlar. Cuma günleri buraya etten bir duçar örüyorlar.

.Burası olayların yaşandığı Kanuni Sultan Süleyman Caddesi. Bu bölgede Müslüman mahalleri yer alıyor. Burada insanlar ellerinde seccade ile namaz geliyor. Burada kontrol noktası oluşturan sözde İsrail güçleri insanları durduruyor.

.İnsanların üstlerini arıyorlar ve keyiflerine göre insanları içeri almıyorlar. Yaşları ileri seviye olan Müslümanların geçmesine izin veriyorlar ancak gençlerin içeri girmesine izin vermiyorlar.

.Şu anda sözde İsrail güçleri biber gazlarını ve ses bombalarını hazırlamış durumdalar. Burada yine o kötü kokuyu yayan insanların nefesini kesen TOMA yine bu bölgede ve Müslümanları hedef alıyor. Burada Müslümanlara saldırmaya ve zulme etmeye devam ediyorlar.