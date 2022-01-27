İsrail zindanlarındaki bir hasta esir daha şehit oldu!

İşgalci siyonist rejim zindanlarında mazlum Filistin halkına karşı uygulanan zulümler devam ediyor.

Asılsız suçlarla alıkoydukları yetmezmiş gibi ağır şartlarda işkenceyle, insan dışı muamelelerle esaret hayatı yaşattıkları Müslümanlardan kimi şehit oluyor, kimi açlık grevine giriyor, kiminin de taşıdığı hastalık daha da ağırlaşıyor ve nihayetinde hayatını kaybediyor.

Dün, ağır şartlar altında esaret hayatı yaşayan 63 yaşındaki hasta esirlerden Cemil Et-Temimi tutulduğu işgal zindanlarında vefat etti.

Olay hakkında açıklamada bulunan Esirlerin ve Özgürleştirilenlerin İşleri Heyeti, Kudüs ahalisinden olan ve 18 yıllık bir esarete mahkum edilmiş olan esir Et-Temimi'nin tutulduğu Nitzan zindanında vefat ettiğini duyurdu.

Heyet açıklamada, Esir Temimi'nin vefatından tamamen işgalci siyonist rejimin sorumlu olduğunu ifade etti.

HAMAS Şehitler, Esirler ve Yaralılar dosyası sorumlusu Zahir Cebbarin, Temimi'nin vefatı sebebiyle açıklamada bulunarak kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.