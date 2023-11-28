İsrail zindanlarında hâlâ 60 Filistinli kadın bulunuyor!

HAMAS ile işgal rejimi arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında son olarak dün gece işgal zindanlarından 30'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti, işgal zindanlarında hâlen 60 Filistinli kadın esir bulunduğunu bildirdi.

Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, yaptığı açıklamada, işgal zindanlarındaki kadın esirlere ilişkin bilgi verdi.

Serahine, işgal zindanlarında 56'sı 7 Ekim'den sonra gözaltına alınanlar olmak üzere hâlen 60 Filistinli kadın esir bulunduğunu belirtti.

Serahine, HAMAS ile işgalci rejim arasındaki esir takası mutabakatında şu ana kadar 33 kadın esirin serbest bırakıldığını kaydetti.

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HAMAS ile işgalci rejim arasında 24 Kasım'da varılan esir takası mutabakatı kapsamında birinci grupta 24, ikinci grupta 6 Filistinli kadın esir serbest bırakılmıştı.

Son olarak dün gece işgal zindanlarından 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli esir salıverilmişti.