Boykot edilen Lipton satıldı!

Kamuoyunda uzun süredir boykot edilen Lipton, Türkiye’deki operasyonlarında dikkat çeken bir adım attı. Lipton Teas and Infusions’a bağlı Pazar ve Fındıklı’daki yaş çay işleme tesislerinin yer aldığı Lipton Çay Üretim A.Ş. hisseleri, Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş.’ye devredildi. Şirketler arasında yürütülen süreç, 15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla tamamlandı.

Lipton Teas and Infusions, bu devirle birlikte operasyonel iş modelini yeniden yapılandırmayı ve Türkiye’deki faaliyetlerini farklı bir eksende sürdürmeyi hedefliyor. Boykot tartışmalarının gölgesinde gerçekleşen bu adımın, markanın Türkiye’deki konumlanmasına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu. Şirket, bundan sonraki süreçte yaş çay işleme yerine, tedarik ve nihai ürün üretimine odaklanacağını açıkladı.

Lipton Teas and Infusions Tedarik Zinciri Başkanı Bruno Laine, Türkiye’de çay uzmanlığına odaklanmaya devam edeceklerini belirterek, işlenmiş siyah çayın güvenilir yerel tedarikçilerden temin edileceğini vurguladı. Laine, Sakarya’daki ve dünyanın en büyük ikinci Lipton fabrikası olan tesisin üretimin merkezinde yer almayı sürdüreceğini ifade etti.

Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş. adına konuşan Şakir Öztürk ise bu devrin sektör açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. 1988 yılından bu yana çay sektöründe faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Öztürk, Lipton’dan devralınan Pazar ve Fındıklı tesislerinin, yerli üretimi güçlendirme ve pazar payını büyütme hedefleri açısından stratejik bir adım olduğunu söyledi. Öztürk, “Üretim kapasitemizi artırarak sektörün en iddialı kuruluşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz” dedi.