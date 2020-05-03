İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun başbakanlığına yapılan itirazı görüştü

KUDÜS (AA) - İsrail Yüksek Mahkemesi, hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Binyamin Netanyahu'nun başbakan olamayacağı gerekçesiyle yapılan başvuruyu ele aldı.

"Kaliteli Hükümet Hareketi" derneğinin, "hakkında dava açılan milletvekilinin koalisyon hükümeti kuramayacağı" gerekçesiyle yaptığı başvurunun duruşması Batı Kudüs'teki Yüksek Mahkeme binasında yapıldı.

İsrail televizyonlarında canlı yayınlanan duruşmaya Yüksek Mahkemenin 11 hakiminin yanı sıra Netanyahu'nun ve "Kaliteli Hükümet Hareketi" derneğinin avukatları katıldı.

Netanyahu'nun partisi Likud'un avukatlarından Michael Rabello, 2 Mart'ta yapılan erken seçimlerde 1 milyondan fazla İsrailli seçmenin Netanyahu'ya oy verdiğini ve başbakan olmasını istediğini söyledi.

Yüksek Mahkemeden yapılan itirazı reddetmesini isteyen Rabello, "Nasıl bu heyetin (Yüksek Mahkeme) seçmenlerin yerini alabileceğini söyleyebilirsiniz?" ifadesini kullandı.

İtirazı yapan derneğin avukatlarından Daphna Holtz Lechner ise hakkında dava açılması nedeniyle Netanyahu'nun yeniden başbakanlık koltuğuna oturmasına izin verilmemesi çağrısı yaparak, "Netanyahu yeniden hükümetin başına geçerse bugün gördüklerimiz sadece reklam olarak kalacak. (Netanyahu) başbakan olduğunda, bu durum çok daha tehlikeli olacak." değerlendirmesini yaptı.

- Netanyahu'nun siyasi geleceği Yüksek Mahkemenin elinde

Yüksek Mahkeme yarın da Netanyahu ile Mavi-Beyaz lideri Benny Gantz arasında yapılan koalisyon hükümeti anlaşmasına yapılan itirazı görüşecek.

Mahkemenin, İsrail tarihinde en uzun başbakanlık görevini yürüten ve 10 yılı aşkın süredir aralıksız bu koltukta oturan Netanyahu'nun siyasini geleceğini belirleyecek her iki itiraza ilişkin kararını perşembe açıklaması bekleniyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 28 Ocak’ta 3 ayrı yolsuzluk soruşturması nedeniyle Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye göndermişti.







