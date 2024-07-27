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Gündem İsrail yine katliam yapacak!
Gündem

İsrail yine katliam yapacak!

Yeniakit Publisher
2024-07-27 12:13:00 -
İsrail yine katliam yapacak!

İsrail ordusundan Han Yunus'un güneyi için tahliye çağrısı geldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde tahliye çağrılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Han Yunus'un güneyi için tahliye çağrısı yapıldı. İsrail ordusunun yeni bir saldırı gerçekleştireceği vurgulanan açıklamada, Han Yunus'un güneyinde bulunanların geçici olarak El Mevasi bölgesine geçmesi istendi. Tahliye çağrısının kısa mesaj, telefon aramaları, sesli mesaj, Arapça medya yayınları ve el ilanları ile duyurulduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, İsrail'in Han Yunus'a yönelik son yoğun saldırıları ve tahliye çağrılarıyla yeni göç dalgası yaşandığı belirtildi. Açıklamada, 22-25 Temmuz arasında yaklaşık 182 bin kişinin Han Yunus'un merkezinden ve doğusundan göç ettiği aktarıldı.

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