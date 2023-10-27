İsrail yine Han Yunus'u vurdu! 30 Filistinliyi böyle katletti

İsrail'in Gazzelilere kuzeyden güneye gitmeleri uyarılarının ardından en çok tercih edilen bölge Han Yunus olmuştu. 1 milyona yakın Gazzeli buraya göç ederek bombalardan güvende olacağına inandı. Fakat saldırılar Han Yunus'ta yoğunlaştı. Bu kez El-Emel Hastanesi yakınına yapılan saldırıda 6 ev vuruldu.

Ambulanslar yaralıları toplamaya yetişemedi. Birçok kişi enkaz altında kalırken acılı aileler arama kurtarma ekiplerine yardım etmek için canla başla çalıştı. Aileler, yakınlarına bir mezar yapabilmek için cansız bedenlerini aradı.

İsrail'in saldırıları Gazze'de bulunan Yermuk mahallesini de etkiledi. Etki havadan böyle görüntülendi.



Filistin basınına göre şu ana kadar binaların en az yarısı tamamen yıkılırken Gazze'de neredeyse saldırılardan hiç hasar almayan bina yok.

Uydu görüntülerinde de Gazze'deki yıkım daha da iyi anlaşılıyor. Buna göre önceden apartmanların yükseldiği birçok mahalle, adeta hayalet şehre dönüştü.