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Gündem İsrail yine Han Yunus'u vurdu! 30 Filistinliyi böyle katletti
Gündem

İsrail yine Han Yunus'u vurdu! 30 Filistinliyi böyle katletti

Yeniakit Publisher
2023-10-27 07:30:00 -

İsrail'in Gazze Şeridi'ne bombardımanı durmuyor. Bu kez hem Han Yunus bölgesinde hem de Gazze'nin güneyindeki pek çok nokta hedef alındı. Han Yunus'taki saldırıda 6 ev vuruldu, en az 30 kişi öldü.

İsrail'in Gazzelilere kuzeyden güneye gitmeleri uyarılarının ardından en çok tercih edilen bölge Han Yunus olmuştu. 1 milyona yakın Gazzeli buraya göç ederek bombalardan güvende olacağına inandı. Fakat saldırılar Han Yunus'ta yoğunlaştı. Bu kez El-Emel Hastanesi yakınına yapılan saldırıda 6 ev vuruldu.

Ambulanslar yaralıları toplamaya yetişemedi. Birçok kişi enkaz altında kalırken acılı aileler arama kurtarma ekiplerine yardım etmek için canla başla çalıştı. Aileler, yakınlarına bir mezar yapabilmek için cansız bedenlerini aradı.

İsrail'in saldırıları Gazze'de bulunan Yermuk mahallesini de etkiledi. Etki havadan böyle görüntülendi.

Filistin basınına göre şu ana kadar binaların en az yarısı tamamen yıkılırken Gazze'de neredeyse saldırılardan hiç hasar almayan bina yok.

Uydu görüntülerinde de Gazze'deki yıkım daha da iyi anlaşılıyor. Buna göre önceden apartmanların yükseldiği birçok mahalle, adeta hayalet şehre dönüştü.

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Yorumlar

Osmanlı Torunları

Yüce Allahhım yaradan sensin yok Edicek Olanda sensin yer yüzündeki Tüm zalimleri katilleri Terörtleri Soysuzların Soyunu Kurut ya kahar isminle kahru param Parça Etsin cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat yerin dibine Soksun yüce mevlam Amin Amin Amin

muş ovası

vaat edilmiş cehennemleri ele geçirmek için insanlık dışı gayret gösteriyorlar. yakmak nasıl olur, azap etmek nasıl olur, o zulüm ettiğiniz insanları yaratan size vaat ettiği yerde gösterecek. tarihte başınıza musibetler geldi hiç akıllanmadınız.
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