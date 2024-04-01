İsrail, yerli silah üretimini artıracak

Netanyahu, görüşmede, ülkesinin savunma bütçesini savaş sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde uyarlamak gerektiğine değinerek, “İhtiyacımız olan silahların üretimi konusunda çok daha bağımsız olmamız gerekiyor” dedi.

İsrail’in bağımsız olması için yerli silah üretimini artıracaklarını kaydeden Netanyahu, “Kendi kararlarımızı verebilmek için dış baskılara karşı bağışıklığımızın olması gerektiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki soykırımda Amerika, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere batılı ülkelerden milyarlarca dolarlık silah alan Netanyahu yönetimi, yaptığı soykırıma bomba yetiştiremeyince sürekli Washington, Londra ve Berlin’e yalvarıp silah ve mühimmat temin etmeye çalışıyor.