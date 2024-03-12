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Gündem İsrail yardım tırlarına keyfi muamele gösteriyor!
Gündem

İsrail yardım tırlarına keyfi muamele gösteriyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-12 18:59:00 -
İsrail yardım tırlarına keyfi muamele gösteriyor!

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardım tırlarına yönelik keyfi uygulamalarını anlattı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne tıbbi yardım taşıyan bir tırı çocuklar için medikal kitler içerisinde bulunan medikal makaslar nedeniyle geri çevirdiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptığı açıklamada, “Bütün bir nüfus hayatta kalmak için insani yardıma muhtaç. Çok az yardım geliyor ve kısıtlamalar artıyor” dedi.

'Kaybedecek zaman yok'

İsrail tarafından yardım yüklü bir tırın çocuklar için medikal kitler içerisinde bulunan medikal makaslar taşıdığı gerekçesiyle geri çevrildiğini aktaran Lazzarini, “Medikal makaslar, İsrailli yetkililerin uzun yasaklı ürünler listesine eklendi. Listede, anestezikler, güneş enerjisi ile çalışan ışıklar, oksijen tüpleri, ventilatörler, su temizleme tabletleri, kanser ilaçları ve doğum kitlerine kadar temel ve hayat kurtarıcı malzemeler yer alıyor” dedi.

İnsani yardımların teslimatının kolaylaştırılması ve hızlandırılması çağrısında bulunan Lazzarini, “2 milyon insanın hayatı buna bağlı, kaybedecek zaman yok” dedi.
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