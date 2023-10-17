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Dünya İsrail yaptığı katliamı kabul etti
Dünya

İsrail yaptığı katliamı kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-10-17 22:45:00 -
İsrail yaptığı katliamı kabul etti

İsrail ordusu Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin önce bilgiye sahip olmadıklarını belirterek inkar etti, daha sonra ise kabul etmek zorunda kaldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.

İsrail ordusu inkar etti

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği hava saldırısının ardından açıklama yapan İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, hastanenin bombalamasıyla ilgili detaylara sahip olmadıklarının belirterek, "Ayrıntıları alıp kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bunun İsrail hava saldırısı olup olmadığını bilmiyorum” dedi.

Kan donduran saldırıyı kabul ettiler

Ordu sözcüsü daha sonra yaptığı başka bir açıklamada ise saldırıyı yaptıklarını kabul ederek, "Hamas'ın sığınak olarak kullanmaması için Ahli Hastanesi ve diğer 5 hastanenin boşaltılması konusunda uyarmıştık." dedi.

İsrail medyası da kabul etti

İsrail medyasında yer alan haberlere göre ise İsrail ordusunun yanlışlıkla hastaneyi bombaladığı bilgileri yer aldı.
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