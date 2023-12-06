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Dünya İsrail 'yanlışlıkla' Lübnan askerini öldürdü: Özür diledi!
Dünya

İsrail 'yanlışlıkla' Lübnan askerini öldürdü: Özür diledi!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 09:29:00 -
İsrail 'yanlışlıkla' Lübnan askerini öldürdü: Özür diledi!

İşgal güçleri Lübnan sınırında yer alan Hizbullah hedeflerini vurdu. Saldırıda bir Lübnan askeri de hayatını kaybetti.

İşgal güçleri Lübnan sınırında yer alan Hizbullah hedeflerini vurdu. Saldırıda bir Lübnan askeri de hayatını kaybetti.

İşgal ordusu, Lübnanlı askerin saldırıda öldürülmesinin ardından bir özür yayınladı Açıklamada hedefin Lübnan ordusu değil, Hizbullah güçleri olduğunun altı çizildi ve 'IDF olaydan dolayı üzgün ve olay soruşturulacak' denildi.

Lübnan ordusu ise yaptığı açıklamada, 'Adaysseh bölgesindeki bir askeri mevzi düşmen İsrail tarafından bombalandı, bir asker şehit oldu, üç asker de yaralandı' ifadelerine yer verdi.

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