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Medya İsrail yalaması BBC, fosfor bombasını duyunca yayını kesti!
Medya

İsrail yalaması BBC, fosfor bombasını duyunca yayını kesti!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 14:02:00 -

Terör devleti İsrail’in Aksa Tufanı harekatındaki rezilliğinin ardından başlattığı terör saldırılarını gizlemeye çalışan İngiliz BBC, canlı yayında bölgeden bilgileri aktaran muhabirinin fosfor bombası itirafının ardından apar topar yayını kesti.

Uluslararası Af Örgütünün Kriz Müdahale Programı, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde, beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen ikna edici kanıtlar topladı.

Örgütün Kriz Kanıt Laboratuvarı tarafından doğrulanan video ve fotolar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de beyaz fosfor kullandığını ispatladı.

İngiliz medya kuruluşu BBC, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını anlatan muhabirinin yayınını kesti.

Sunucunun bu sözlerin ardından teknik aksaklık bahanesiyle, "Tabii burada çok zor ve tehlikeli şartlarda yayın yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandığı görüldü.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) skandala ait görüntüleri paylaşıp, "Katliamı örtbas edip taraf tutmak yayın yapmak değildir. Şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
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