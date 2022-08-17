İsrail ve Türkiye'den ortak karar! Tel Aviv yönetimi duyurdu
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile tamamen normalleşme kararı aldıklarını duyurdu.
İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail ve Türkiye ilişkileri tamamen normalleştirme kararı aldıklarını açıkladı.
İsrail basını, söz konusu gelişmenin; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Yair Lapid arasındaki telefon görüşmesinde alındığı belirtti.
Lapid yaptığı açıklamada, "İsrail ile Türkiye diplomatik ilişkilerde tam normalleşmeye geri dönüyor, karşılıklı büyükelçi atanacak" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Karşılıklı büyükelçileri atıyoruz. Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. İsimler açıklanacak. Ve süreç resmen başlamış olacak" ifadelerini kullandı.