İsrail ve ortağı PKK/PYD/SDG’nin sözde haritası AYAKLARIMIZIN ALTINDA

Siyonist İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana yaptığı katliamlar devam ederken, Cumhuriyetimizin 100. yılında terör örgütü PKK/PYD/SDG tarafından yayınlanan sözde haritaya bir tepki de TBMM Genel Kurulu’nda MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül’den geldi.

İSRAİL VE ORTAĞI PKK/PYD/SDG’NİN SÖZDE HARİTASI AYAKLARIMIZIN ALTINDA

TBMM Genel Kurulunda bugün grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İsrail’in hastane, okul, kilise, cami ayırt etmeden sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını vurguladı. İsrail’in insanlık suçu işlediğini ifade eden Bülbül, “Yapmış olduğu bu zulümle İsrail abat olmayacak, bizzat akıbeti berbat olacaktır. İsrail tüm dünyanın gözü önünde bir yandan soykırım yaparken diğer yandan bölgede etnik temizlik yapmakta ve orada yaşayan insanları zorunlu göçe tabi tutmaktadır.” şeklinde konuştu.

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Bülbül, “İsrail’den PKK/PYD’ye uzanması istenen işgal koridorunun Türk milletinin, Türk devletinin kararlılığı ve gücü sayesinde akamete uğradığını” söyledi.

Orta Doğu’da “yeni bir göç dalgası başlatma”, “Gazze’deki nüfusu boşaltarak işgal alanını genişletme ve kalıcı hale getirme” gibi hamleler yürütüldüğünü dile getiren Bülbül, şöyle konuştu:

“Harflerle oynayarak bir meşruiyet elde etme çabasında olan terör örgütü PKK/PYD/SDG geçtiğimiz günlerde Suriye’nin kuzeyinde sözde Rojava özerk cumhuriyeti kurduğunu açıklayarak ülkemizi hedef alan sözde bir harita yayınlamıştır. Terör örgütü PKK/YPG/SDG’nin sözde yayınladığı harita açıkça ayaklarımızın altındadır.”

ÜLKEMİZİ HEDEF ALAN HARİTAYA ÖFKE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim’de Batı ülkelerini uyarmasının ardından terör örgütü PKK, Rojava özerk cumhuriyetini kurduğunu ilan ederek ülkemizi hedef alan bir sözde harita yayınlamıştı. Haritada, Türkiye’nin Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Kars, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Batman, Mardin, Iğdır, Van Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Muş, Bingöl gibi şehirlerinin yer alması Türk milletinin öfkesine neden olmuştu.