Dünya İsrail ve FETÖ ruh ikizi gibi! Siyonist hırsızdan terörist Gülen tarifesi
Dünya

İsrail ve FETÖ ruh ikizi gibi! Siyonist hırsızdan terörist Gülen tarifesi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Terör devleti İsrail’in Filistinlilerin topraklarını çalmak üzere saldığı Yahudi toprak hırsızlarından birinin kameralara yansıyan bedduası vatansız FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in rezil bedduasını akıllara getirdi.

Vatansız vatan haini Fetullah Gülen, Türkiye’yi hedef alan 17-25 Aralık FETÖ’cü sözde yargı operasyonunun başarısızlığa uğraması üzerine “Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin” sözleri ile beddua etmişti.

FETÖ elebaşı Gülen’in bu bedduası, kendi başına dönerken, tarihe de kara bir leke olarak geçmişti. İlginç bir şekilde, terör devleti İsrail’in Filistinlilerin topraklarını çalmak üzere saldığı Yahudi toprak hırsızlarından birinin kameralara yansıyan bedduası da FETÖ elebaşının o rezil bedduasını hatırlara getirdi.

SİYONİST HIRSIZ AKTİVİSTLERE KİN KUSTU!

“Siz aktivistler burada olmasaydınız Araplar bu topraklardan çoktan gitmiş olurdu. Onların hâlâ burada olmasının sebebi sizsiniz” diyen bir ruh hastası siyonist terörist Tevrat’tan ayetlerle aktivistelere beddualar etti.

TEVRATTAN KORKUNÇ BEDDUALAR ETTİ!

Siyonist ruh hastası, “Duman, kan, bit, veba hepsi üzerinize gelecek. Onlar hiçbir şeydir. Adın yok edilecek. Ellerin ve ayakların yansın. Senden hiçbir iz kalmayacak. Varlığından eser kalmasın, tamamen silinesin. Senin anın ve hatıran sonsuza dek yok edilsin. Çocukların yetim kalacak. Eşin dul kalacak” şeklinde beddualar etti.

SİYONİSTİN BEDDUASI FETÖ’NÜN BEDDUASINI HATIRLATTI!

Siyonist toprak hırsızının özellikle “Hepiniz ateşte yanacaksınız birer birer! Tanrı hepinizin üzerine ateş gönderecek!” şeklindeki bedduası FETÖ’nün “Evlerine ateşler salsın” bedduasını, “Onlar hiçbir şeydir” şeklindeki sözleri ise FETÖ’nün “bir şey olmaya imkan vermesin” şeklindeki duasını hatırlattı. Bu da FETÖ’nün siyonistlerden beslenerek ihanetlerini gerçekleştirdiği tezlerini bir kez daha doğruladı.

