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Dünya İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi
Dünya

İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi

Yeniakit Publisher
2023-10-16 06:54:00 -
İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Vatikanlı Mevkidaşı Paul Gallagher'den, Hamas Hareketi'ni açık bir şekilde kınamasını talep etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vatikan'ın İsrail'in yaşadığı sıkıntılarla daha fazla ilgilenmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Cohen, yapılan görüşmede, Gallagher'e İsrail'in Hamas saldırılarına karşı kendisini savunma hakkına sahip olduğunu söyledi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Cohen'in "Vatikan, İsrail vatandaşlarına yönelik katil terörü açık ve net bir şekilde kınamalıdır" dediği aktarıldı.

Görüşmede, asılsız karşılaştırmalara yer olmadığı ve Hamas'ın, IŞİD'den daha beter, suçsuz vatandaşlara zarar veren bir terör örgütü olduğunu öne süren Cohen, "İsrail'in ise vatandaşlarını bundan korumaya çalışan demokratik bir devlet" olduğunu söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, "İnsani hukuka saygı duyulmalı, özellikle de insani koridorları garanti etmenin ve tüm halka yardım sağlamanın acil ve gerekli olduğu Gazze'de." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
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Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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