İsrail, vatandaşlarını Hamas'a karşı tavizlere hazırlıyor
İsrail medyasına göre Tel Aviv, vatandaşlarını Hamas'a karşı tavizlere hazırlıyor.
İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin kadın esirler, alıkonulma sırasında yaralanan yaşlılar ve kronik hastaların serbest bırakılmasına öncelik veren bir takas anlaşmasını aracılarla görüştüğünü duyurmuştu.
Haberde, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili "İsrail kamuoyu, zor kararlar almaya ve tehlikeli kategorideki esirlerin serbest bırakılması konusunda tavizler vermeye hazır olmalıdır." ifadeleri kullanılmıştı.
"Tehlikeli" kategorisinde gösterilen kişilerin, haklarında ağır hapis cezaları verilmiş İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular olduğu ifade edilmişti.
İsrail merkezli "Walla" haber sitesi de konuya dair haberinde 40 İsrailli esire karşılık bir hafta sürecek "insani ara" seçeneğinin masada olduğunu kaydetmişti.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.
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Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.