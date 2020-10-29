  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail vatandaşı Filistinlilerden Tel Aviv’deki Fransa Büyükelçiliği önünde protesto
Aktüel

İsrail vatandaşı Filistinlilerden Tel Aviv’deki Fransa Büyükelçiliği önünde protesto

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hazreti Muhammed ve İslam karşıtı tutumuna tepki gösteren Filistinliler, bu süreçte sergiledikleri tavır ve Fransız mallarını boykot çağrısı nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:04:14 -
İsrail vatandaşı Filistinlilerden Tel Aviv’deki Fransa Büyükelçiliği önünde protesto

KUDÜS (AA) - İsrail vatandaşı Filistinliler, Fransa’nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tavrına tepki olarak gösteri düzenledi.

Tel Aviv’deki Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda protestocu, Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına ve Cumhurbaşkanı Macron'un bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesine tepki gösterdi.

“Kanımız, canımız sana feda olsun ya Resulullah”, “Ey Macron Ey Allah’ın düşmanı” şeklinde sloganlar atarak tekbir getiren Filistinliler, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı ay yaldızlı bayrakları taşıdı.

- Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

“Sadece Muhammed” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Macron açıklamalarına karşı verdiği sert tepki ve Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısı nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını, "Türkiye'ye selam, Erdoğan'a selam, Yafa'dan onurlu Türkiye'ye selam" ifadeleriyle dile getirdi.

Gösteriye katılan eski İsrail milletvekili Mesud Ganayem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macron'un, İslam ve Hazreti Muhammed’e karşı çirkin tavrını protesto etmek için bu gösterinin düzenlendiğini belirtti.

Macron’un tutumuna karşı öfkeli olduklarını dile getiren Ganayem, “Hazreti Muhammed Müslümanların kutsalıdır. Onun çirkin karikatürlerini çizmenin düşünce özgürlüğü olduğunu düşünmüyoruz. Macron’un İslam karşıtı konuşması çok tehlikeli bir politikadır. İslam'ın barış, kardeşlik ve merhamet dini olduğunu söylemek için buradayız. Macron’dan İslam karşıtı kötü sözlerini geri almasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...
Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye yaptırımları 'kesin olarak düşündükl..
Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı
Siyaset

Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı

Kendi partisinin seçimlerde alacağı oyu dahi açıklayamayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin oyunun 34'lere düştüğ..
KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay