İsrail vatandaşı Filistinli doktorlar Kovid-19 salgınıyla mücadele için Gazze'de

GAZZE (AA) - İsrail vatandaşı Filistinli doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Eczacılık Genel Müdürü Munir el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'de yaşayan Filistinli 10 doktordan oluşan sağlık ekibinin, salgınla mücadeleye destek için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştığını belirtti.

Normalde sağlık ekiplerinin yıllardır Gazze'yi düzenli olarak ziyaret ettiğini, ancak bunun Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana bir ilk olduğunu ifade eden Berş, Filstinli doktorların Kovid-19 hastaları için yüksek kalitede ilaçlar da getirdiğini kaydetti.

Berş, bunun yanı sıra yanlarında tıbbi malzeme ve ekipman da getiren söz konusu ekibin, bazı hastaları ameliyat edeceğini aktardı.

- Gazze'de Kovid-19 vakalarında korkutan artış sürüyor

Gazze'de son verilere göre, mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle 122 kişi yaşamını yitirdi, 23 binden fazla vaka tespit edildi.

İsrail ablukasına Kovid-19 salgını da eklenince sağlık sektörü ciddi anlamda zor günlerden geçiyor. İsrail'in 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunmuştu.