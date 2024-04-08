  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Kılıçdaroğlu Feribotu” gerçeği ortaya çıktı… Meğer durum çok farklıymış

Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Türkiye üzerinden 4 ülke için transit uçuşlarda e-vize zorunluluğu getirildi

Yeni genel başkan adayı Akşener'e böyle sataştı: Kahroluyorum

Almanya'nın soykırım davası başladı! ''Gazze'de suç ortağı''

Libya'dan Türkiye'yi çıkarma planı! Bu kez sıkıntı çok büyük... O anlaşmayı gizlice engellediler

Erdoğan’dan seçim sonrası flaş karar! Tüm Türkiye’ye ilan edildi

Ahlaksızlıkta “Karar” kıldılar

Akşener yeniden aday olmayacağını açıklamıştı! İYİ Parti’de bir bomba gelişme daha! İstifa etti

CHP yine bildiğiniz gibi! Ölüm ilanıyla gelen “aile saadeti” ifşası

O ilimizde çok büyük bir altın rezervi olduğuna inanılıyor! Bölgedeki arazilere el konuldu
Gündem İsrail vahşetinin en net görüntüsü! Han Yunus hayalet şehre döndü
Gündem

İsrail vahşetinin en net görüntüsü! Han Yunus hayalet şehre döndü

Yeniakit Publisher
2024-04-08 20:21:00 - 2024-04-08 20:24:00

Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran katil İsrail ordusunun geri çekildiği Han Yunus'taki yıkım görüntüsü vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 185 gündür devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı 98. Komando Tümeni'nin 4 ay sonra Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından kentteki büyük yıkım görüntülendi.

Şehir enkaza döndü

Kentteki camiler, hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere çok sayıda bina enkaza dönerken, altyapının da büyük bir yıkıma uğradığı görüldü. İsrail ordusunun kentte hareketi kısıtlamak için çok sayıda yolu yıktığı ortaya çıktı.

İsrail ordusunun hedef aldığı Nasır ve El-Emel hastanelerinde ambulansların ve tıbbi ekipmaların tahrip edildiği görüldü.

Evlerinin enkazlarında eşyalarını aradılar

İsrail saldırıları nedeniyle kenti terk eden Filistinliler ise İsrail ordusunun çekilmesinin ardından yeniden Han Yunus’a dönmeye başlarken, evlerinin enkazlarında eşyalarını aradı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin Han Yunus’un batısından tamamen çekildiğini ancak doğuda konuşlanmaya devam ettiklerini söylemişti.

Gazze provokasyonunda 'Konya' oyunu! 3 gün önceki yürüyüşü yeni gibi servis ettiler
Gazze provokasyonunda 'Konya' oyunu! 3 gün önceki yürüyüşü yeni gibi servis ettiler

Gündem

Gazze provokasyonunda 'Konya' oyunu! 3 gün önceki yürüyüşü yeni gibi servis ettiler

Taksim'deki 'Gazze oyunu'na Destici'den tepki! 'Kabul edilebilir değil'
Taksim'deki 'Gazze oyunu'na Destici'den tepki! 'Kabul edilebilir değil'

Gündem

Taksim'deki 'Gazze oyunu'na Destici'den tepki! 'Kabul edilebilir değil'

Oyunu gör Türkiye! Terörist Gazze'yi savunur mu?
Oyunu gör Türkiye! Terörist Gazze'yi savunur mu?

Gündem

Oyunu gör Türkiye! Terörist Gazze'yi savunur mu?

Bülent Yıldırım'dan 'Taksim' paylaşımı! 'Art niyetli buluyoruz'
Bülent Yıldırım'dan 'Taksim' paylaşımı! 'Art niyetli buluyoruz'

Gündem

Bülent Yıldırım'dan 'Taksim' paylaşımı! 'Art niyetli buluyoruz'

İsrail'le ticaret algısına kapılanlar bu sözlere kulak verin!
İsrail'le ticaret algısına kapılanlar bu sözlere kulak verin!

Gündem

İsrail'le ticaret algısına kapılanlar bu sözlere kulak verin!

İsrail'den göz göre göre katliam! Filistin'de şehit sayısı 33 bin 207'ye yükseldi
İsrail'den göz göre göre katliam! Filistin'de şehit sayısı 33 bin 207'ye yükseldi

Gündem

İsrail'den göz göre göre katliam! Filistin'de şehit sayısı 33 bin 207'ye yükseldi

Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Rumeysa bu sen misin?
Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Rumeysa bu sen misin?

Gündem

Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Rumeysa bu sen misin?

COGAT verilerini açıkladı! Türkiye Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülke oldu
COGAT verilerini açıkladı! Türkiye Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülke oldu

Gündem

COGAT verilerini açıkladı! Türkiye Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülke oldu

Filistin Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması: Çin'in yerini aldı!
Filistin Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması: Çin'in yerini aldı!

Gündem

Filistin Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması: Çin'in yerini aldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23