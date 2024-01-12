İsrail vahşeti tarihe geçecek! Katledilen 114 gazeteci anılacak

Filistin Dayanışma Platformu, Gazeteciler ve Diploması Komisyonu, İletişim Platformu, Medya İşçi Sendikası ile yurttan ve dünyanın dört bir yanından gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Gazze’deki katledilen gazetecileri gündeme getirmek için hafta boyunca etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

GAZZE’YE ÖZGÜRLÜK KONFERANSLARI

Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından “Gazze’de İsrail’in Gazeteci Katliamı ve Basın Özgürlüğü Sorunu” konulu “Gazze’ye Özgürlük” konferansları düzenlenecek.

Gazeteci Yazar Serdar Arseven ile Gazeteci Yazar Fadime Özkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumlarda siyonist İsrail tarafından Gazze’de katledilen 114 gazeteci anılacak.

13 Ocak Cumartesi (Yarın) saat 13.00’da başlayacak.

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İSRAİL VAHŞETİ BU FOTOĞRAFLARLA TARİHE GEÇTİ

Etkinlikler dizisinde işgalci İsrail’in katliamlarının tarihe geçen fotoğrafları bulunuyor. 13-16 Ocak tarihlerinde ÖNDER Ankara ve 17-21 Ocak Memur-Sen Genel Merkezi’nde “Gazze Soykırımına Gazeteci Gözüyle Bakmak” isimli fotoğraf sergisiyle İsrail vahşeti dünyaya duyurulacak.

ETKİNLİK PROGRAMLARI İÇİN BASIN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde etkinlik programı hakkında açıklama yapan Filistin Dayanışma Platformu Diploması ve Basın Komisyonu Üyesi İsmail Mansur Özdemir, İsrail’in gazetecileri hedef gözeterek katlettiğini ifade etti.

“İsrail 7 Ekim sonrasında artırdığı saldırı ve vahşette korkunç düzeylere ulaştı. Savaşın başından itibaren Hamas medya ve enformasyon unsurları başta olmak üzere uluslararası medyanın olağanüstü gayretleri de bu vahşeti dünyaya duyurmak için muazzam bir çaba içinde” diyen Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail’in yalan üzerine oturmuş propaganda makinesi, uluslararası gazetecilerin muazzam gayreti ile püskürtülmüş durumda. Tüm dünya, Gazze’de yaşanan süreci fedakar gazetecilerin gayretleri sayesinde, tüm şeffaflığı ile izliyor. Basın emeğinin uluslararası mevzuat ve teamüllerle korunmasına yönelik mevzuat ve müktesebata, basın özgürlüğünün bir demokratik yaşam standardı olarak yükseltilmesine ve korunmasına yönelik yaklaşım ve kabullere rağmen bugün itibariyle, görevi esnasında katledilen, özellikle hedef seçilerek katledilen gazeteci sayısı 110’a ulaştı. Bu sayı belki de Dünya Savaşlarından beri katledilen gazeteci sayısından bile fazla. Tek başına bu katliam bile İsrail’in varlığını ve meşruiyetini tartışma konusu yapan ve uluslararası mahkemelerde yargılanmasına sebep olacak büyük suçlardan. Soykırım gibi ağır bir suçtan bile korkmayan bir vahşi ideolojik topluluk gazeteci katletmekten de huzursuz olmayacaktır."

Filistin Dayanışma Platformu’nun başta Ankara ve İstanbul’daki eylemler olmak üzere bir dizi faaliyetle İsrail’in soykırımını gündemde tuttuğunu, yüzbinlerin katıldığı eylemlerin dünya çapında ses getirdiğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

“Gazetecilerimiz de bu sürece büyük katkı sağlamaktadır. Eylemlerimizden bir bölümü Gazeteciler ve Diplomasi Komisyonu; İletişim Platformu, Medya İşçileri Sendikası ve gazetecilerin ortak çabası ile gerçekleşiyor. Bu çalışmalardan ilki 24 Aralık Günü yapılan Büyük Gazze Yürüyüşü’ndeki Gazeteci Korteji ve Basın Çalışması ile gerçekleşti. Uluslararası boyutlara ve Avrupa Başkentlerine taşınmak istenen bu çalışmaların ülkemizde yeterince güçlenmesi ve yüksek farkındalığa ulaşması çok önemli.”

"UNUTTURMAYACAĞIZ!"

İsrail’in bir yandan soykırım yaparken diğer yandan da her zaman olduğu gibi algıları şekillendirmeye çalıştığını ancak bunda başarısız olduğunu hatırlatan Filistin Dayanışma Platformu İcra Kurulu Üyesi Ali Dalaz da şunları söyledi:

“Platform olarak, üç aydır devam eden İsrail vahşetine 300’a aşkın STK ile, 70’i aşkın faaliyet ile isyan ediyoruz. Dünyanın vicdanını harekete geçiriyoruz. Gündemin değişmesine engel oluyoruz. Eylemlerimize toplumsal ilgi çok büyük, katılım düzeyi çok yüksek. Yüzbinler yürüyor, yüzbinler haykırıyor.

Gazeteciler de hedef gözetilerek katledilen mazlumlar. Biz onları unutturmayacağız. Soykırımcı İsrail’in vicdanlardaki mahkumiyetini Allah’ın izniyle pekiştireceğiz.”

'BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMI BEKLİYORUM'

Platforma, destek veren Medya İletişim Merkezi Koordinatörü Gazeteci Yazar Serdar Arseven de “Bütün meslektaşlarımı eylemlere davet ediyorum. Bu sadece orada şehit edilen, katledilen meslektaşlarımızın değil, onların ailelerinin değil, bütün insanlığın görevidir. Kısmetse etkinliklere birçok meslektaşımızla birlikte katılıyoruz.” dedi.