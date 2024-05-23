İsrail uşaklarından Gazze ve pankart tahammülsüzlüğü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmuyor... Refah'ı da işgal eden İsrail, kadın ve çocuk demeden binlerce masumu öldürdü.

İsrail'in katliamlarına ise dünyadan tepki yağıyor.

Özellikle üniversitelerde başlayan protestolar tüm dünyaya yayılmış durumda. ABD'de başlayan birçok ülkeye yayılan gösteriler sürerken, ülkemizde kaydedilen bir görüntü ise tepki çekti.

Mersin Üniversitesi'nde, '2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni' düzenlendi. Mersin Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleşen tören, mezun olan öğrencilerin kortej yürüyüşüyle başladı.

Kortej esnasında öğrenciler, her üniversite mezuniyetinin klasiği haline pankartlar ellerde hazır bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sırada Gazze'ye destek amacıyla bir grup kadın öğrencinin açtığı pankarta ise görevliler tarafından müdahale edildi.

Gazze'ye destek mesajı bulunduran pankartı vermek istemeyen öğrenciler ve görevliler arasında yaşanan arbede ise kameralara yansıdı.

Gazze'ye beddua!

O sırada bir akademisyenin ise "Gazze'nin Allah belasını versin." dediği duyuldu.

Sosyal medyada yayılan bu görüntüler yoğun tepki çekti.