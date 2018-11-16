0553 313 94 23

'İsrail ümmetin düşmanıdır'

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından ateşkes kararıyla ilgili Hamas SözcüsüHazım Kasım, açıklamalarda bulundu.

16 Kasım 2018 Cuma 19:41
'İsrail ümmetin düşmanıdır'

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, gösteri alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkının barışçıl gösteriler aracılığıyla ablukayı deleceği mesajını vurgulamak" için sınırda toplanmaya devam ettiğini söyledi.

Direnişi destekleyen ve zafer kazanmasının faktörlerinden biri olan bu kitlelerin, ablukayı kırabilme gücüne sahip olduğuna inanan Kasım, bu gösterilerin ayrıca halkın işgalcilerle normalleşmeyi reddettiğinin açık bir mesajı olduğunu ifade etti.

Kasım, "İsrail, tüm ümmetin düşmanıdır ve normalleşme; İsrail'i abluka ve saldırılarını sürdürmeye teşvik etmektir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki gerginlik

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay, geçen hafta pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin de aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıkladı.

Salı günü ateşkes yapılmıştı

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüştü.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından 13 Kasım Salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 19:41
  1. İsrail
  2. Filistin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT'in gözü kulağıydı! Mobese'nin B'si Basri Aktepe hakkında yakalama kararı
    1. MİT'in gözü kulağıydı! Mobese'nin B'si..
    2. Rutte: Avrupa, ABD'siz kendini savunamaz
    3. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi..
    4. Lucescu'dan flaş Burak Yılmaz..
    5. BM yaptırımları kaldırdı! Türkiye'den..
    6. CHP ile İYİ Parti’nin ittifak yapacağı..
    7. Vakıf yöneticisi sapık FETÖ'cü..
    8. 'İsrail ümmetin düşmanıdır'
    9. Hafta sonu hava nasıl olacak?
    10. Ankara nöbetçi eczaneleri isimleri
    11. Bakan Albayrak: Pozitif bir haftayı..
    12. Süper Lig ekibinde flaş ayrılık
    13. Brexit anlaşmasından memnun..
    14. Osmanlı'daki kadının yerini günümüzün..
    15. 'Bob Amca'nın gerçek mesleği şaşırtıyor
    16. Siyah fayans üzerindeki lekelerin..
    17. Hamilelikte baba adaylarına düşen..
    18. Bazı ölçü birimlerinin tanımı değişti
    19. Bu durum akciğer için tehlikeli
    20. Boyalar başınıza iş açıyor
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı