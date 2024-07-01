İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı!

Seyitoğlu, AA muhabirine, İsrail medyasındaki bazı haberlerde, "hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uçağın Avrupa'dan havalandığını belirten Seyitoğlu, "İsrail uçağı, içerisindeki acil hastadan dolayı Antalya Havalimanı'na iniş yapıyor. Sonra da yolcusunu bırakıyor ve kendi planlamasına devam ediyor. Yakıt gibi meseleler, ticari meseleler. Bizim işimiz değil. Kimse uçağa el koyamaz. Bir bilgi yanlışlığı var. Uçak acil hasta olması sebebiyle iniş yaptı. Sonra kendi rotasına devam etti. En yakın havalimanı Rodos'a gitti." bilgisini verdi.

Seyitoğlu, İsrail Büyükelçiliğinin olaya müdahale ettiği ve yolcuların uçaktan indirilmediği iddialarının da doğru olmadığını kaydetti.

Bu tür konuların anlaşmalar çerçevesinde belirlendiğine dikkati çeken Seyitoğlu, şunları aktardı:

"Büyükelçilerle ilgili bir durum yok. Kimin nereden yakıt alacağı, nerede nasıl davranacağı, anlaşmalar belli. Binlerce uçak geliyor, bazıları Rusya'dan geliyor. Uçağa buradan yakıt almıyor kendi şirketinden yakıt verdirtiyor. Ticari bir iş. Bizimle ilgili değil. Ama öyle bir şey yok. Acil iniş sebebi yakıt değil. Hastayı indirmek için iniş yapıyor. Uçak hastayı bıraktıktan sonra kalktı. Hastaya acil müdahale yapılmak üzere gerekli sağlık ekipleri devreye girdi, tedavisi yapılıyor."

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Diplomatik kaynaklar ise Antalya'ya iniş yapan El Al Havayolu uçağına ilişkin, "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi." ifadelerini kullanmıştı.