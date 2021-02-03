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Dünya İsrail, Türkiye’nin komşusuyla ilgili tedirgin eden açıklamayı yaptı: 6 ay içerisinde nükleer silah üretebilirler
Dünya

İsrail, Türkiye’nin komşusuyla ilgili tedirgin eden açıklamayı yaptı: 6 ay içerisinde nükleer silah üretebilirler

Suriye ve yakın bölgelerde İran ile büyük bir çatışma ortamında bulunan İsrail, Tahran yönetiminin tek bir nükleer silah yapmak için gerekli uranyum ve diğer malzemeleri üretmesi için 6 aylık süreye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 10:19:00 -
İsrail, Türkiye’nin komşusuyla ilgili tedirgin eden açıklamayı yaptı: 6 ay içerisinde nükleer silah üretebilirler

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) göreve gelen Başkan Joe Biden yönetiminden Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz ay bu sürenin bir yıldan 3-4 ay gibi bir zaman dilimine düştüğünü açıklamıştı.

Trump yönetiminin görevde kaldığı süre boyunca İran'ın nükleer projelerine ve gücüne büyük darbe vurduğunu söyleyen İsrail Enerji Bakanı Steinitz, "İran, uranyum zenginleştirmek için gerekli tüm işlemleri eksiksiz yaparlarsa, bir senenin yarısı kadar sürede bu silahları geliştirebilir. Silahların menzillerini konuşacak olursak, sanırım bu işlem 1-2 seneyi bulabilir." iddialarında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer İzleme Örgütü, Tahran yönetiminin 2015 yılında ABD ve Batılı ülkelerle yaptığı anlaşmanın tek taraflı olarak feshi sonrası uranyum zenginleştirme kapasitesini 2.4 tonla, anlaşma öncesinin 10 katına çıkardığını açıklamıştı.

İran, nükleer silah geliştirdiğine yönelik tüm iddiaları reddederken, ilk kez 2019 yılında anlaşmada öngörülen uranyum zenginleştirme limitinin üzerine çıkmıştı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garib Abadi, ülkesinin Natanz Nükleer Tesisinde öncekilere oranla neredeyse dört katı zenginleştirme kapasitesine sahip iki kademeli gelişmiş santrifüj kullanmaya başladıklarını açıkladı.

Abadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışkan nükleer bilim adamlarımız sayesinde, Natanz'da şu anda IR1'in neredeyse 4 katı kapasiteye sahip, iki kademeli 348 IR2m santrifüjü UF6 (Uranyum Hekzaflorür) ile başarılı bir şekilde çalışıyor. Fordo'da (nükleer tesis) 2 kademeli IR6 santrifüj kurulumuna da başlandı." ifadesini kullandı.

Gelişmenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile paylaşıldığını kaydeden Abadi, UAEA’nın santrifüjleri kontrol edebileceğini bildirdi.

Kaynak: Euronews

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