İsrail Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye hadsiz Hamas suçlaması!

Katıldığı yayında Hamas'ı hedef alan Markman, "Çok tehlikeli bir terör örgütü var karşımızda." dedi.

Türkiye'de Hamas'ın mücadelesinin desteklenmesinden dolayı üzüldüğünü ifade eden Nadav Markman, "İnsanların Hamas'ı bir özgürlük hareketiymiş gibi desteklediğini görmek beni üzüyor. Özgürlük hareketleri insanlara işkence uygulamaz, insanları sokaklarda sürüklemez, tecavüz etmez ve kafalarını kesmez, ama Hamas yapıyor." iftirasını attı.