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Gündem İsrail Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye hadsiz Hamas suçlaması!
Gündem

İsrail Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye hadsiz Hamas suçlaması!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 20:14:00 - 2023-10-15 20:34:24
İsrail Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye hadsiz Hamas suçlaması!

İsrail Türkiye Büyükelçiliği yetkilisi Nadav Markman, meşru müdafaa hakkı kapsamında ülkesini savunan Hamas'ı hedef aldı.

Katıldığı yayında Hamas'ı hedef alan Markman, "Çok tehlikeli bir terör örgütü var karşımızda." dedi.

Türkiye'de Hamas'ın mücadelesinin desteklenmesinden dolayı üzüldüğünü ifade eden Nadav Markman, "İnsanların Hamas'ı bir özgürlük hareketiymiş gibi desteklediğini görmek beni üzüyor. Özgürlük hareketleri insanlara işkence uygulamaz, insanları sokaklarda sürüklemez, tecavüz etmez ve kafalarını kesmez, ama Hamas yapıyor." iftirasını attı.

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