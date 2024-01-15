İsrail Türkiye Büyükelçiliği'nden skandal paylaşım

İsrail'in Gazze Şeridi'nde hastaneler, okullar, camiler ve kiliseleri de hedef aldığı yakın tarihin en yıkıcı ve kanlı saldırılarının üzerinden 100 gün geçerken savaş suçlarını içeren saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 24 bin Filistinli öldürüldü, en az 60 bin kişi yaralandı.

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği savaşın üzerinden 100 günün geçmesi sebebiyle skandal bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "7 Ekim'de zaman durdu.

100 Gündür İsrailli rehineler fiziksel ve duygusal istismarın en kötüsünü yaşıyor. Bekleyecek zamanımız yok." ifadeleri yer aldı.