  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da kripto para yasağı!
18'lik golcü için telefon: Alo, ben Başkan Ali Koç
Azerbaycan duyurdu: Saldırılar gerçekleşiyor
Beşiktaş'tan kripto para açıklaması
Gündem İsrail-Türkiye Büyükelçiliği sessizliğe büründü!
Gündem

İsrail-Türkiye Büyükelçiliği sessizliğe büründü!

İşgalci İsrail’in Filistinli Müslümanlara karşı uyguladığı soykırıma karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ülkesini Avrupa’ya cici göstermeye çalıştı. Soykırıma uğrayan Filistinlilerin haklarını savunmaya çalışan Hamas’ı terör örgütü gibi gösteren İsrail-Türkiye Büyük Elçiliği imzalanan sözde ateşkes anlaşması ile sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 13:27:00 -
İsrail-Türkiye Büyükelçiliği sessizliğe büründü!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Mübarek Ramazan ayının ortalarında katil İsrail’in, Filistin halkına uyguladığı soykırımı gizlemek için yoğun bir şekilde sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapan İsrail-Türkiye Büyük Elçiliği imzalanan sözde ateşkes anlaşması ile sessizliğe büründü.

Soykırım sürecinde algı operasyonu yaptı!

Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da namaz kılan Müslümanların ibadetlerine engel olan çocuk katili İsrail, 11 gün boyunca Filistinli Müslümanlara karşı uyguladığı soykırımla kadın, çocuk ayırt etmeden yüzlerce Müslüman’ı şehit etti. Yaşanan soykırımları örtbas etmeye çalışan İsrail’in Türkiye Büyükelçiliği ise sosyal medya hesabından her gün yaptığı paylaşımlarla ülkesini Avrupa’ya cici gösterip, mazlumların haklarını savunan Hamas’ı terörist ilan ederek sanki mağdur taraf kendileriymiş gibi algı operasyonu yaptı. Filistinli Müslümanların özgürlüğü için İsrail’e karşılık veren Hamas’ın kararlı duruşu sonucunda ateşkes imzalamak zorunda kalan İsrail ile birlikte İsrail-Türkiye Büyükelçiliği de sessizliğe büründü. İsrail-Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden 12 Mayıs’ta başlattığı kara propagandasını 22 Mayıs’ta paylaştığı mesajla sonlandırdı. İsrail-Türkiye Büyükelçiliği’nin söz konusu sosyal medya hesabından ise 4 gündür hiçbir paylaşım yapılmadı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'nın skandal 'Türkiye' kararından sonra bomba sonuç!
Ekonomi

Rusya'nın skandal 'Türkiye' kararından sonra bomba sonuç!

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, uçuşların kısıtlanmasının ardından Rus turistlerin yüzde 60'tan fazla..
Erdoğan'dan dikkat çeken hamle! Bugün görüşecek
Siyaset

Erdoğan'dan dikkat çeken hamle! Bugün görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye yatırımı teşvik etmek için Amerikalı 20 büyük şirketin yöneticileriyle bugün telekonferans yö..
Erdoğan talimat verdi! Türkiye Hindistan için harekete geçti
Gündem

Erdoğan talimat verdi! Türkiye Hindistan için harekete geçti

Koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri uçaklar, Ankara'dan h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay