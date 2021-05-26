İsrail-Türkiye Büyükelçiliği sessizliğe büründü!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Mübarek Ramazan ayının ortalarında katil İsrail’in, Filistin halkına uyguladığı soykırımı gizlemek için yoğun bir şekilde sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapan İsrail-Türkiye Büyük Elçiliği imzalanan sözde ateşkes anlaşması ile sessizliğe büründü.

Soykırım sürecinde algı operasyonu yaptı!

Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da namaz kılan Müslümanların ibadetlerine engel olan çocuk katili İsrail, 11 gün boyunca Filistinli Müslümanlara karşı uyguladığı soykırımla kadın, çocuk ayırt etmeden yüzlerce Müslüman’ı şehit etti. Yaşanan soykırımları örtbas etmeye çalışan İsrail’in Türkiye Büyükelçiliği ise sosyal medya hesabından her gün yaptığı paylaşımlarla ülkesini Avrupa’ya cici gösterip, mazlumların haklarını savunan Hamas’ı terörist ilan ederek sanki mağdur taraf kendileriymiş gibi algı operasyonu yaptı. Filistinli Müslümanların özgürlüğü için İsrail’e karşılık veren Hamas’ın kararlı duruşu sonucunda ateşkes imzalamak zorunda kalan İsrail ile birlikte İsrail-Türkiye Büyükelçiliği de sessizliğe büründü. İsrail-Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden 12 Mayıs’ta başlattığı kara propagandasını 22 Mayıs’ta paylaştığı mesajla sonlandırdı. İsrail-Türkiye Büyükelçiliği’nin söz konusu sosyal medya hesabından ise 4 gündür hiçbir paylaşım yapılmadı.