İsrail, TRT ekibine saldırdı!
Siyonist askerleri insanlık dışı vahşetini gizlemek adına basın mesuplarına saldırmaya devam ediyor.
Siyonist askerleri insanlık dışı vahşetini gizlemek adına basın mesuplarına saldırmaya devam ediyor.
İşgal güçleri bir kez daha TRT Haber ekibini hedef aldı.
TRT Haber ekibi, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi siyonist güçlerinin ihlallerini görüntülüyordu.
İşgal güçleri ilk olarak Aksa'nın kapısında Filistinlilere saldırdı. Ardından saldırıyı görüntüleyen TRT Haber ekibini hedef aldı.
Saldırıda kameraman Omar Awwad yaralandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Müdahale sırasında gazeteci olduklarını belirten TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyan işgal güçleri telefondaki görüntüleri sildi.
TRT Haber ekibininin bölgeden uzaklaştırılarak yayın yapmasına izin verilmedi
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