İsrail terörünün korkunç yüzü! Filistinli genç saniye saniye kaydetti: Bu son videom olabilir
Filistinli bir gencin 'Bu son videom olabilir' diyerek çektiği video dünyada bomba etkisi yaptı.
Filistinli genç, 'Bu son videom olabilir' diyerek Müslümanlara çağrı yaparken, İsrail'in attığı bombaların isabet ettiği evinin enkazı altında kaldı.
İsrail terörünün korkunç yüzünü gösteren videoda Filistinli genç 'Bize yemek ve para yardımı göndermenizi istemiyoruz! Filistin için veya bizler için değil, Mescid-i Aksa için harekete geçin.' ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
İttifak ortağınız Filistin mitinginize bakın ne diyor! Karamollaoğlu ve Davutoğlu bunu iyi izlesin