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Dünya İsrail terörünün korkunç yüzü! Filistinli genç saniye saniye kaydetti: Bu son videom olabilir
Dünya

İsrail terörünün korkunç yüzü! Filistinli genç saniye saniye kaydetti: Bu son videom olabilir

Yeniakit Publisher
2023-10-13 14:45:00 -

Filistinli bir gencin 'Bu son videom olabilir' diyerek çektiği video dünyada bomba etkisi yaptı.

Filistinli genç, 'Bu son videom olabilir' diyerek Müslümanlara çağrı yaparken, İsrail'in attığı bombaların isabet ettiği evinin enkazı altında kaldı.

İsrail terörünün korkunç yüzünü gösteren videoda Filistinli genç 'Bize yemek ve para yardımı göndermenizi istemiyoruz! Filistin için veya bizler için değil, Mescid-i Aksa için harekete geçin.' ifadelerini kullandı.

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