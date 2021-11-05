İsrail terörü bitmiyor! 13 yaşındaki Muhammed'i şehit ettiler
İşgalci terörist İsrail güçlerinin Nablus'ta göstericilere ateş açması sonucu 13 yaşındaki Filistinli Muhammed şehit oldu.
İşgalci terörist İsrail güçlerinin Nablus'ta göstericilere ateş açması sonucu 13 yaşındaki Filistinli Muhammed Dados şehit oldu.
Filistinliler, öğleden sonra çevredeki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi çalışmalarını protesto etmek için gösteriler düzenledi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Muhammed karnından yaralandı ve aldığı yaralardan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
Filistin Kızılayı ambulans servisi, işgalci İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombasının etkisinin bitmesiyle Beit Dajan köyündeki 6 Filistinlinin de tedavi altına alındığını bildirdi.