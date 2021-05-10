İsrail terör güçleri, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde yangına neden oldu!
Terör devleti İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın bahçesinde bir ağaçta, ses bombası nedeniyle yangın çıktı.
İsrail-Filistin arasındaki şiddet olayları Kudüs’te artarak devam ederken, Mescid-i Aksa’nın bahçesinde bulunan bir ağaçta yangın çıktı.
Yangını uzaktan görenler Mescid-i Aksa’nın yandığını sanarak korku ve paniğe kapılırken, yanan ağaç çevredekiler tarafından söndürülmeye çalışıldı. Ağacın İsrail terör güçlerinin attığı ses bombası nedeniyle alev aldığı öne sürüldü.