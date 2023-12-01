İsrail Temimi’yi nasıl bıraktı? Fatih Altaylı’yı yerine dibine batıran örnek

Terör oluşumu İsrail, Hamas’ın elindeki İsrailli rehineleri kurtarabilmek için, kendi zindanlarında tutsak olarak işkence ettiği Filistinlileri bırakmak zorunda kaldı. Onlardan biri de Filistin’in cesur kızı olarak tanınan Temimi oldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İsrail dostu Fatih Altaylı’nın Şeyh Yasin hakkındaki iddiaları ve Temimi’nin serbest bırakılmasının da konuşuldu.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Şimdi ben Fatih Altaylı’ya hatırlatayım, Temimi serbest bırakıldı, yarın bir gün Hamas saflarında devam ederse çalışmalarına, “Temimi’yi İsrail serbest bırakmıştı” deyip sanki İsrail kendi özgür iradesiyle Temimi’yi satın almış, Temimi ile iş birliği yapacak şekilde onunla anlaşmaya varmış, Temimi de gelmiş Hamas saflarında devam ediyormuş… bak Hamas’ı da İsrail kurdu diye Şeyh Yasin’e de öyle bir iftira attı çünkü. Şeyh Yasin’in nasıl serbest bırakıldığını, nasıl serbest bırakılmak zorunda kaldığını… çünkü Temimi’yi nasıl serbest bırakmak zorunda kaldıysa İsrail, yıllar önce de Şeyh Yasin’i serbest bırakmak zorunda kalmıştı. Çünkü Lübnan’da Mossad ajanları cezaevindeydi, onları serbest bıraktırabilmek için, ajanlarını geri alabilmek için İsrail Şeyh Yasin’i serbest bırakmak zorunda kalmıştı. Ama Fatih Altaylı ne diyor? Sanki hiçbir şey yok, Mossad ajanları tutuklu değil, İsrail uzun görüşmeler sonunda, “Mossad ajanları bırakılırsa ben de Şeyh Yasin’i bırakırım” dememiş gibi, sonrasında da Şeyh Yasin tekerlekli sandalyesinde sabah namazı sonrasında füzeyle şehit edilmemiş gibi, “İsrail Şeyh Yasin’i neden cezaevinden bıraktı, ne güzel tutuklamıştı, ömrü boyunca cezaevinde kalacaktı” diyor Fatih Altaylı. Bıraktığına göre, “Sen git Hamas’ı kur, El Fetih’e rakip ol, sonrasında da Hamas sayesinde biz İsrail olarak genişleyelim” şeklinde İsrail’in bir planı, programı hayata geçirdiği şeklinde Fatih Altaylı ahlaksızca iftira atıyor.

Şimdi Temimi’yi bıraktı… Özgür iradesiyle mi bıraktı? Mecbur kaldı. Hamas’ın elindeki kendi vatandaşlarını kurtarabilmek için bıraktı.

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İnsanlar kendilerini feda ediyorlar. Bebeklerin cesetleri çürümüş. Fatih Altaylı kendi çocuklarıyla küçücük bir empati yapsın, ne düşünür o İsrail ile ilgili. Ama şimdi iki satır İsrail aleyhine yazamıyor. Yazdığı küçücük eleştirinin daha büyüğünü hemen Hamas’a yapıyor.