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Gündem İsrail televizyonundan Türkiye, Halid Meşal ve İsmail Heniyye'ye hadsiz tehdit!
Gündem

İsrail televizyonundan Türkiye, Halid Meşal ve İsmail Heniyye'ye hadsiz tehdit!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 22:44:00 -
İsrail televizyonundan Türkiye, Halid Meşal ve İsmail Heniyye'ye hadsiz tehdit!

İsrail Haber kanalı Newsıl, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı 57 yaşındaki Salih El Aruri'nin şehadetinden sonra skandal ifadeler kullandı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde yer alan Dahiyeh’de yapılan SİHA saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı 57 yaşındaki Salih El Aruri şehit oldu.

Hamas doğruladı!

Hamas, El Aruri’nin patlamada şehit olduğunu doğruladı.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamanın İsrail’in düzenlediği SİHA saldırısı nedeniyle meydana geldiği ve Hamas’a ait ofisin hedef alındığı ifade edildi. İsrail tarafından ise henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

İsrail Haber kanalı Newsıl, sakndal ifadelerle Hamas liderleri üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.

Kanalın haberinde; “İsmail Heniyye ve Halid Meşal.. sırada siz varsınız. Katar'da veya Türkiye'de olmanızın bir önemi yok.” dedi.
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