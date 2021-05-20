  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması
İslami Cihad Hareketi'nden İsrail açıklaması: Dünyanın suskunluğu arsızlıktır
Varank açıkladı: Çin ve ABD'den sonra üçüncüyüz
Dünya İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması
Dünya

İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması

Terörist İsrailli güvenlik yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde cuma gününden önce ateşkese gidilmesini beklemedikleri bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 00:09:00 -
İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması

Terörist İsrailli güvenlik yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde cuma gününden önce ateşkese gidilmesini beklemedikleri belirtildi.

İşgalci katil sürüsü İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, terörist İsrailli güvenlik yetkililerin Gazze'ye düzenlenen saldırıların cumadan önce sonlandırılmasını ummadıkları bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, terörist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün telefonda görüşmüş bölgede ateşkese giden yolda gün içinde gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletmişti.

Netanyahu ise Biden'a "hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım." diyerek Gazze'ye saldırıların süreceği cevabını vermişti.

Katil sürüsü İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 217 Filistinli hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Peker'in Özışık videosu gündem olmuştu! Abdurrahman Dilipak, Boynukalın bombasını patlattı
Gündem

Peker'in Özışık videosu gündem olmuştu! Abdurrahman Dilipak, Boynukalın bombasını patlattı

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Sedat Peker'in Hadi Özışık ile bir görüşmesini yayımlamasına ilişkin değerlenirmede bulundu.
Başkan Erdoğan saat verip çağrıyı yaptı
Gündem

Başkan Erdoğan saat verip çağrıyı yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bu akşam 19.19'da Türkiye'nin her yerinde İstiklal Marşımızı okuyacağız..
Bakan Soylu'dan Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusu: Özür dilemesi...
Gündem

Bakan Soylu'dan Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusu: Özür dilemesi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnternethaber sahibi Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay