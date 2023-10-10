İsrail televizyonu yayınladı: İşte Kassam Tugayları'nın dünyaya duyurduğu efsane mesaj!
İsrail yalaması medya, Filistin'in yahudi çocukları öldürdüğünü ileri sürüyordu; Kassam Tugayları'nın girdikleri meskenlerin duvarına bıraktığı mesaj dünyanın gündemine oturdu.
Kassam Tugayları’nın terör devleti İsrail’e karşı başlattığı Aksa Tufanı harekatı, siyonistlerin “büyük güç” olduğu algısını paramparça etti. Yıllardır çocuk, kadın, yaşlı, sivil dinlemeden yüz binlerce Müslüman’ı katleden İsrail, “Filistin çocuk ve sivil öldürüyor” algısı oluşturmaya çalışarak dünya kamuoyunu kendi safına çekmeye çalıştı.
Tüm dünyaya bu algıyı pompalarken Gazze’yi hava harekatıyla vurmaya başlayan İsrail, yüzlerce 2 günde çocuğu katletti.
Kassam Tugayları’nın geçtiği meskenlerden canlı yayın yapan bir İsrail kanalı, Filistinli mücahitlerin bıraktığı bir duvar yazısını ekrana getirdi.
Duvar yazısında, Kassam Tugayları tüm dünyaya gerçeği haykırdı:
“Kassam çocukları öldürmez!”
ÖNE ÇIKAN VİDEO