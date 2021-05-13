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Dünya İsrail televizyonu, skandal kararı duyurdu!
Dünya

İsrail televizyonu, skandal kararı duyurdu!

İsrail Güvenlik Kabinesinin, terörist İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını artırmasına onay verdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 00:08:00 - 2021-05-13 00:13:23
İsrail televizyonu, skandal kararı duyurdu!

İsrail Güvenlik Kabinesinin, terörist İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını artırmasına onay verdiği açıklandı.

Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, kabinenin Gazze'ye yönelik saldırıları artırmasına onay vermesi nedeniyle terörist İsrail ordusunun Hamas yönetimine ait bazı sembol binaları hedef almasının beklendiği belirtildi.

Kabinenin aldığı bu kararla, terörist işgalci İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasındaki gerilimin günlerce sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, terörist işgalci İsrail polisinin işgal altındaki, Filistin'in başkenti Kudüs'te yer alan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Siyonist İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları işgaalci İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine terörist İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İşgalci alçak İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı.

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