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Dünya İsrail, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı uçuşlara kapattı.
Dünya

İsrail, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı uçuşlara kapattı.

Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerini bombalayan İsrail, roket saldırıları nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı uçuşlara kapattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 16:09:00 - 2021-05-15 16:20:51
İsrail, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı uçuşlara kapattı.

İsrail güvenlik sorunu ve olası saldırı nedeniyle Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı yarın saat 23.59'a kadar uçuşlara kapattı. Karar üzerine İzmir-Tel Aviv seferini yapan kargo uçağı Akdeniz üzerinden tur atarak Antalya'ya iniş yaptığı öğrenildi.

İsrail Gazze'ye saldırıyor

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, birçok havayolu şirketi bu ülkeye yaptığı uçuşları askıya almak zorunda kalmıştı.

THY uçuşları durdurdu

Dün de Türk Hava Yolları (THY) aynı gerekçeyle Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yapmayı planladığı Tel Aviv'e uçuşları durdurma kararı almıştı.

Tel Aviv'deki havalimanı kapatıldı

Bugün ise İsrail yetkilileri olası bir saldırı nedeniyle Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı yarın saat 23.59'a kadar uçuşlara kapatma kararı aldı. Kararın ardından İzmir -Tel Aviv seferini yapan ULS Kargo'ya ait kargo uçağı Akdeniz üzerinde tur atarak Antalya'ya iniş yaptığı öğrenildi.

 

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