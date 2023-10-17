  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Fidan'dan Filistin için kritik temas!

Akaryakıt fiyatları değişti! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarında yeni zam kapıda! Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar

Türkiye'den yatırım hamlesi: 272 milyar lira geliyor! En yüksek yatırımı TPAO yapacak! Yeni ataklara hazırlanıyor

BM'den yasaklı fosfor bombası kullanan İsrail'e ilişkin iki yüzlü açıklama!

Kassam Tugayları'ndan üzen haber! Ebu Ahmed şehit oldu...

İsrail'den Türkiye'ye gelme kararı alan Filistinli Alakhras: Filistin ülkesi şimdi çok kötü, yemek yok, elektrik yok!

İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Can kaybı 3 bine yükseldi

Macron bu mesajı verdi: Savunma, göç, enerji ve jeopolitik gibi ortak konularda Avrupa'nın yeniden birleşmesi gerek

İSPARK ücretlerine 3 ayda bir zam! Vatandaşlar beceriksiz Ekrem'e tepki gösterdi

Avrupa ülkesi resmen çıldırdı! Türkiye'den 200'den fazla savunma sanayii ürünü alacaklar
Dünya İsrail, TB2’den korunmaya çalışan Rus tanklarını örnek aldı
Dünya

İsrail, TB2’den korunmaya çalışan Rus tanklarını örnek aldı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 21:32:00 -
İsrail, TB2’den korunmaya çalışan Rus tanklarını örnek aldı

İsrail, Filistin ile girdiği savaşta Rusların Ukrayna'da SİHA'lardan korunmak için tanklarına yaptığı eklemeyi taklit etti.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm sıcaklığı ile devam ederken dünyanın diğer tarafındaysa İsrail-Filistin savaşı yaşanıyor. Dünyada gerilimin bu kadar yüksek olmasıyla birlikte savaşın içerisinde olan ve savaşa destek veren devletler tüm askeri güçlerini ortaya koyuyor. Tabi bunun yanında bazı ülkeler taklitçilik yoluna da gidiyor. İşte İsrail ordusunun Rus tanklarını taklit etmesi ve detayları…

İsrail ordusu Rus tanklarını taklit ediyor! Cope Cage zırhları kullanılmaya başlandı!

Tahmin edebileceğiniz üzere birçok savaş döneminde yeni teknolojiler ortaya çıktı. Bunlardan belki de en yoğun askeri teknoloji yaşanan dönem soğuk savaş yıllarıydı. Birçok korkutucu deney, ölüm makineleri olarak tanıtılan savaş teknolojileri vb. gelişmelerin yanı sıra uzay yarışı da yaşanıyordu.

Günümüzde savaşlar tekrardan muharebe ve hava kuvvetleri gücüne dayanmaya başlamış olsa da özellikle tank ve zırhlı araç gibi unsurlar da büyük önem teşkil ediyor. Bu araçların en verimli ve güvenilir şekilde kullanılabilmesi de devletlerin savaş konusundaki araştırmalarının ana unsurlarını oluşturuyor.

Rusya-Ukrayna savaşındaysa aslında yeni ve çok bilinmeyen kara unsurlarını da görmeye başlamış olduk. Ancak bunların yanında bir de “klasiklerden vazgeçme” modunun da savaş araçları üzerinde etkili olabileceğini gördük. Örnek olarak “cope cage” zırhlarını verebiliriz. Çok eski ve aslında günümüzde işe yaraması zor olarak gözüken bu zırh teknolojisini Rus tankları üzerinde gördük.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cope cage adı verilen bu zırhlar tankların üstünde silah kullanan personelin güvenliği için takılıyor. İHA’lardan veya tanksavarlardan atılan roket ve füzelere karşı dayanımı olmayan bu unsurlar günümüzde daha çok kamikaze ve mini silahlı drone saldırılarını önlemek amacıyla kullanılıyor. Ukrayna’da bulunan Rus tanklarında gördüğümüz cope cage zırhlar şu anda İsrail tarafından da kullanılıyor.

İsrail, Filistin bölgesindeki tanklarına bu zırhları takmış durumda. Hamas genelde İHA’lar tarafından atılan PG-7VR roket güdümlü RPG mermilerini kullanıyor. Bu mermiler cope cage isimli zırha karşı galip gelme potansiyeline sahipler.

İsmail Demir’den ALTAY Tankı açıklaması
İsmail Demir’den ALTAY Tankı açıklaması

Gündem

İsmail Demir’den ALTAY Tankı açıklaması

Jet yakıtı yüklü tanker yoldan çıkıp tarlaya uçtu
Jet yakıtı yüklü tanker yoldan çıkıp tarlaya uçtu

Gündem

Jet yakıtı yüklü tanker yoldan çıkıp tarlaya uçtu

Dünyanın en büyüklerinden biri! Tanksavar füzesiyle vuruldu
Dünyanın en büyüklerinden biri! Tanksavar füzesiyle vuruldu

Gündem

Dünyanın en büyüklerinden biri! Tanksavar füzesiyle vuruldu

Hizbullah İsrail'e ait 2 tankı daha vurdu
Hizbullah İsrail'e ait 2 tankı daha vurdu

Dünya

Hizbullah İsrail'e ait 2 tankı daha vurdu

İsrail tankı havaya uçuruldu! İşte o anlar
İsrail tankı havaya uçuruldu! İşte o anlar

Dünya

İsrail tankı havaya uçuruldu! İşte o anlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23