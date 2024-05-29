İsrail tarafından öldürülen 2 Mısır askeri defnedildi!
Refah Sınır Kapısı'nda siyonist askerleri tarafından öldürülen 2 Mısır askeri, ülkelerinde düzenlenen törene son yolculuklarına uğurlandı.
Gazze Şeridi'nde Refah sınır bölgesinde Mısır ve İsrail askerleri arasında yaşanan çatışmada Mısırlı bir asker hayatını kaybetmişti. Mısırlı yaralı askerlerden birisi de tedavi gördüğü hastanede öldü.
Siyonist İsrail'in medyasına göre taraflar birbirine karşılıklı ateş açtı, ancak olaya ilişkin başka ayrıntı bilinmiyor.
2 Mısırlı asker yakınları tarafından gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.
Mısır ve İsrail arasındaki gerilim, işgal ordusunun üç hafta önce Refah sınır kapısının Gazze tarafını kontrol altına almasından bu yana arttı.
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Mısır ve İsrail orduları olayın nasıl gerçekleştiğini araştırdıklarını açıkladı.