İsrail tankları Gazze sokaklarında! İlk saldırı gerçekleşti!

24 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail, bu süreçte sadece birkaç kez sınırlı kara operasyonu gerçekleştirdi. İsrailli yetkililer her an kara operasyonu başlatabilecekleri sinyalini verirken, bugün öğle saatlerinde İsrail ordusuna ait tanklar, Kuzey Gazze'den iç bölgelere ilerliyor.

24 günlük süreçte birkaç kez sınırlı kara operasyonu kapsamında İsrail ordusuna ait tanklar Gazze sınırını geçti. Bugün de tankların sınırı geçerek Kuzey Gazze'den iç bölgelere doğru ilerlediği görüldü. Ajanslar tankların Gazze'ye doğru atış yaptığını kaydetti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankının bir aracı hedef aldığı bildirildi.

Söz konusu aracın yolda ilerlerken İsrail tankını fark ettiğinde kaçmaya çalıştığı ancak aracın İsrail tarafından hedef alındığı ifade edildi.

Öte yandan bölge sakinleri, İsrail tankının hedef aldığı aracın sivillere ait olduğunu aktardı.

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