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Dünya İsrail, Suriye'yi vurdu!
Dünya

İsrail, Suriye'yi vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 15:14:00 -
İsrail, Suriye'yi vurdu!

Terör devleti İsrail, Suriye'nin Halep ve Şam kentindeki havalimanlarına savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi.

İsrail, Suriye'den atılan havan toplarına karşılık olarak Halep ve Şam havalimanlarını vurduğunu açıkladı.

Bugün öğlen saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırıları sebebiyle havalimanları hizmet dışı kaldı.

İsrail'in saldırılarından kısa bir süre önce, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıdığı belirtilen bir uçak Suriye'ye gidiyordu.

Saldırılar sonrasında uçağın İran'ın başkenti Tahran'a geri döndüğü kaydedildi.

Kaynak: Mepa News
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Yorumlar

56

dünde vurmuştu işte bu ben bopu kuracam nilden fırata bunun içinde ülkede var ama israil siyasi çözüm istemediği halde bizimkiler siyasi çözümle herşey çözülür deyip geçiyor ama sorun yerinde sayıyor

Osmanlı Torunları

Yüce Allahhım yaradan sensin yok Edicek Olanda sensin yer yüzündeki Tüm zalimleri katilleri Teröristleri kafirleri kefereleri firavunları Domuzlar Toplugu Haçlı Tohumları şerefsizler Teröristler Satılmmışlar Alçaklar Soysuzlar olan Amarikan AB ve İngiliz yahudi Ermeni piçlerini kafirlerini keferelerini Firavunlarını Terörlerini Tez Vakitde ya kahar isminle kahru param Parça Etsin cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat yerin dibine Soksun yüce mevlam Amin
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