İsrail, Suriye'yi vurdu!
Terör devleti İsrail, Suriye'nin Halep ve Şam kentindeki havalimanlarına savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi.
İsrail, Suriye'den atılan havan toplarına karşılık olarak Halep ve Şam havalimanlarını vurduğunu açıkladı.
Bugün öğlen saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırıları sebebiyle havalimanları hizmet dışı kaldı.
İsrail'in saldırılarından kısa bir süre önce, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıdığı belirtilen bir uçak Suriye'ye gidiyordu.
Saldırılar sonrasında uçağın İran'ın başkenti Tahran'a geri döndüğü kaydedildi.
Kaynak: Mepa News
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