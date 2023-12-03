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Dünya İsrail Suriye'ye saldırdı
Dünya

İsrail Suriye'ye saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-12-03 11:58:00 -
İsrail Suriye'ye saldırdı

İsrail ordusu, Suriye’den düzenlenen roket saldırısına topçu atışıyla karşılık verildiğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde Suriye topraklarından İsrail tarafına bir roket atıldığı belirtildi.

Saldırıya karşılık verilerek atışın yapıldığı noktanın topçu saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi.

Öte yandan gece Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesi atıldığı ve açık alana düştüğü kaydedildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı aktarılan açıklamada, buna karşılık Lübnan topraklarında bazı yerlerin top atışlarıyla hedef alındığı paylaşıldı.

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Yorumlar

GOLAN

Çaktırmadan yapıyordu. Aleniye döktü.

Acelesi var.!

Bİdon gitmeden Olabildiğince Filistinli öldürecek. Uyuma taklidi yapan dünyada yanına kar kalacağını biliyor!
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