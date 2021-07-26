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Dünya İsrail Suriye'ye saldırdı
Dünya

İsrail Suriye'ye saldırdı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma sistemlerinin, İsrail savaş uçaklarının Şam bölgesine fırlattığı 2 füzeyi durdurduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 05:52:00 -
İsrail Suriye'ye saldırdı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, “Bugün İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-16 jetinin Suriye hava sahasına girmeden güneybatı yönünden 2 güdümlü füzeyle saldırı düzenledi” diye açıkladı.

Kulit, “Suriye ordusunun elindeki Rus yapımı Buk-M2E hava savunma sistemleri her iki füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.

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