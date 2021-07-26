İsrail Suriye'ye saldırdı
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma sistemlerinin, İsrail savaş uçaklarının Şam bölgesine fırlattığı 2 füzeyi durdurduğunu açıkladı.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, “Bugün İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-16 jetinin Suriye hava sahasına girmeden güneybatı yönünden 2 güdümlü füzeyle saldırı düzenledi” diye açıkladı.
Kulit, “Suriye ordusunun elindeki Rus yapımı Buk-M2E hava savunma sistemleri her iki füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.