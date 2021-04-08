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Dünya İsrail Suriye'ye saldırdı
Dünya

İsrail Suriye'ye saldırdı

İsrail tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 04:03:00 -
İsrail Suriye'ye saldırdı

​​​​​​​Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 00.56'da Lübnan yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Hava suvunma sistemleri füzeleri imha etti

Saldırıda 4 rejim askerinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği aktarılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in 16 Mart, 28 ve 15 Şubat tarihlerinde Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

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