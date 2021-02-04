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Dünya İsrail Suriye'nin güneyine saldırdı
Dünya

İsrail Suriye'nin güneyine saldırdı

İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline füze saldırısı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 01:35:00 -
İsrail Suriye'nin güneyine saldırdı

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 10.42'de ülkenin güneyindeki Kuneytra iline füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

Saldırı sonucu hasar meydana geldiği ifade edildi.

Ülkenin güneyindeki Kuneytra ilinde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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