İsrail: Suriye’den topraklarımıza 2 roket atıldı

İsrail-Gazze çatışmaları 8’inci gününde devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Suriye tarafından ülkenin Lübnan sınırına yakın Alma kasabasına ve Suriye sınırına yakın Golan Tepeleri'ndeki Avnei Eitan kasabasına olmak üzere 2 roket atıldığı ve topçu atışıyla karşılık verildiği aktarıldı.

Suriye’den kaç roket atıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, olaya ilişkin herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi.

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