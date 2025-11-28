İsrail Suriye'de 13 sivili katletti!

Kuneytra’nın Beyt Cin beldesine düzenlenen işgal saldırısında 2’si çocuk, 2’si kadın toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Çatışmada 3’ü ağır işgal askeri yaralandığı bildirildi.

İşgal rejimi, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra bölgesine bağlı Beyt Cin beldesine düzenlediği saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu. Suriye basınında yer alan haberlere göre, saldırıda hayatını kaybedenler arasında 2 kadın ve 2 çocuk da bulunuyor.

Saldırı sırasında işgal rejiminin beldede bazı kişileri zorla alıkoymaya çalıştığı, bu nedenle çatışma çıktığı bildirildi. Çatışmalar sürerken, işgal rejiminin helikopterlerle bölgedeki askerlere destek verdiği, beldenin bazı noktalarının ise topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Suriye resmi makamları saldırıya ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken, işgal rejimi yazılı bir açıklama yayınlayarak saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, “Cemati İslami” üyesi olduğu iddia edilen iki kişinin alıkonması amacıyla baskın yapıldığı ifade edildi. Çatışmada 3’ü ağır olmak üzere 6 işgal askerinin yaralandığı belirtildi.