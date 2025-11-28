Enflasyon oranı açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, ne zaman belli olacak?

Kasım ayı enflasyon beklentisi, ekonomik göstergelerin seyrini izleyen vatandaşlar, yatırımcılar ve piyasa analistleri için en çok araştırılan başlıkların başında geliyor. “Enflasyon açıklandı mı, beklenti nedir, açıklama ne zaman yapılacak?” sorusu, özellikle ay sonuna yaklaşılırken gündemin merkezine yerleşiyor. Para politikasında sıkılaşma adımlarının etkisi, kur hareketliliği ve iç talepteki dengelenme süreci, bu ayın verisi üzerinde belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor. Ekonomi yönetiminden gelen iyileşme mesajları ile uzmanların temkinli duruşu arasında beliren denge ise beklentilerin şekillenmesinde etkili oluyor. Tüm bu başlıklar ışığında gözler Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanacağı güne çevrilmiş durumdadır.

KASIM ENFLASYONU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan takvime göre, Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da resmi olarak duyurulacak. Tüm piyasalar, bu kritik saatte açıklanacak veriye odaklanmış durumda.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR? PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir sorusunun piyasa cephesindeki yanıtını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son Piyasa Katılımcıları Anketi verdi. 68 katılımcı ile gerçekleştirilen ankete göre:

Kasım Ayı TÜFE Beklentisi: Geçen ay yüzde 1,55 olan beklenti, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi.

Cari Yıl Sonu Beklentisi: Yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi ise yüzde 32,20'ye çıktı.

Orta Vadeli Beklentiler: 12 ay sonrası için yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,69'a yükseliş gözlendi.

BAKAN ŞİMŞEK VE YILMAZ'DAN ENFLASYON MESAJLARI

Hükümet kanadı, uygulanan dezenflasyon politikalarının sonuçlarını görmeye başladıklarını belirtiyor.

Bakan Şimşek: Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin Kasım ayında gerilediğini belirtti. Bakan, kararlılıkla sürdürülen politikalar sayesinde beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngördüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Enflasyon düşüş eğilimine girmiş durumda" diyerek bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin ettiklerini kaydetti. Yılmaz, bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin nominal dolar bazında dünyanın 16., satın alma gücüne göre ise 11. büyük ekonomisi olacağını ve tarihinde ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine bir adım atacağını dile getirdi.

BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON BEKLENTİLERİ KASIMDA GERİLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tüketici enflasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti. Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz.

Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: ENFLASYON DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRMİŞ DURUMDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Enflasyon yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz" dedi.

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 büyümesini beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ekonomimiz 1,5 trilyon dolar seviyesini aşmış olacak. Bundan 22-23 yıl önce 238 milyar dolarlık bir ekonomimiz vardı. Bu sene inşallah 1,5 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğü görmüş olacağız. Geçen yıl itibarıyla nominal dolar bazında dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Satın alma gücüne göre 12. büyük ekonomisiyiz. Bu yıl IMF'nin dünyadaki ülkelerle ilgili tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi olacak. Satın alma gücü paritesiyle ise 11. büyük ekonomi olacağız, IMF'nin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde.

Diğer taraftan Dünya Bankasının sınıflandırması var. Ülkeleri dört gruba ayırıyorlar, düşük gelirli ülkeler, alt orta gelirli ülkeler, üst orta gelirli ülkeler ve yüksek gelirli ülkeler şeklinde. 'Son çeyrek asırda Türkiye neyi başardı?' diye soracak olursanız, Türkiye alt orta gelirden üst orta gelire yükseldi ve burada kalıcı hale geldi. Şimdi ise bu yıl özellikle tam bu kritik eşikteyiz. Bu yılki gerçekleşmeler ışığında Türkiye, tarihinde ilk defa yüksek gelirli ülkelerden biri haline gelecek Dünya Bankası hesaplamalarına göre. İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine alt basamaktan da olsa bir adım atmış olacak. Ama bu daha zorlu bir dönem. Burada kalıcı olmak önemli olan ve ilerlemek. Bu da rakamsal dönüşümlerin ötesinde niteliksel bir değişimi gerektiriyor. Sadece rakamları büyüterek bu ligde kalamazsınız. Kurumlarınızı dönüştürmeniz lazım. Reformlar yapmanız lazım. Sadece devlet olarak değil, firmalar, kamu, sivil toplum bütün unsurlarıyla, ülkemizin bir dönüşüm sürecinden geçmesi gerekiyor."