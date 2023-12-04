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Gündem İsrail suikast mi yapacak? Türkiye'den çok sert uyarı: Ciddi sonuçları olur
Gündem

İsrail suikast mi yapacak? Türkiye'den çok sert uyarı: Ciddi sonuçları olur

Yeniakit Publisher
2023-12-04 18:57:00 -
İsrail suikast mi yapacak? Türkiye'den çok sert uyarı: Ciddi sonuçları olur

İsrail'in Türkiye'de yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair haberler üzerine, İsrail istihbarat birimlerine, Türkiye'de yasa dışı faaliyette bulunmalarının ciddi sonuçları olacağı bildirildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları yaptığını yazdı.

Haberde, İsrail istihbarat birimlerinin Lübnan, Türkiye ve Katar'da Hamas üyelerini hedef alacağı iddia edildi.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir kayıtta, "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını" belirtmişti.

MUHATAPLARA GEREKLİ UYARILAR YAPILDI

Türk istihbarat kaynakları, İsrail'in, Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair uluslararası basında yer alan haberlere ve İsrailli yetkililerin bu yöndeki açıklamalarına istinaden muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirdi.
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Anadolu Ajansına konuşan yetkililer, muhtelif istihbarat servislerinin daha önce de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığını anımsatarak, hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

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